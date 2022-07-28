ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
Спорный гол лишил полтавскую «Ворсклу» дальнейшего участия в еврокубках
В среду, 27 июля, состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли шведский АИК и полтавская «Ворскла» (2:0 д.в).
Матч проходил в Стокгольме на «Френдс Арене». Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).
Спорный гол в овертайме лишил полтавскую «Ворсклу» права дальнейшего участия в еврокубках.
Появилась видеозапись с трибун в Стокгольме, которая как будто доказывает, что гол был засчитан правильно.
Ball over the line. pic.twitter.com/QdvXlVqbfi— Einar Geirsson (@einargeirs) July 27, 2022
ГОЛ! 2:0. Аксель Бьернстрем, 108 мин.
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