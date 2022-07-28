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  4. ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
Лига конференций
28 июля 2022, 01:12 | Обновлено 28 июля 2022, 01:18
1058
3

ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был

Спорный гол лишил полтавскую «Ворсклу» дальнейшего участия в еврокубках

28 июля 2022, 01:12 | Обновлено 28 июля 2022, 01:18
1058
3
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
Twitter

В среду, 27 июля, состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли шведский АИК и полтавская «Ворскла» (2:0 д.в).

Матч проходил в Стокгольме на «Френдс Арене». Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).

Спорный гол в овертайме лишил полтавскую «Ворсклу» права дальнейшего участия в еврокубках.

Появилась видеозапись с трибун в Стокгольме, которая как будто доказывает, что гол был засчитан правильно.

ГОЛ! 2:0. Аксель Бьернстрем, 108 мин.

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АИК Ворскла Полтава Лига конференций АИК - Ворскла видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fedka_edinoros
да гол. гол
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0
BekXan
Важко сказати якщо по стоп кадру перетнув чи ні не зовсім пряма, видно одне що боковий судья не бачив момент на линии це 100%.А по факту вже неважливо результат на табло і його не відмінять.
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0
dimando560
По цьому відео все одно не зрозуміло, чи був гол.
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-1
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