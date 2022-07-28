ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был

В среду, 27 июля, состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли шведский АИК и полтавская «Ворскла» (2:0 д.в).

Матч проходил в Стокгольме на «Френдс Арене». Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).

Спорный гол в овертайме лишил полтавскую «Ворсклу» права дальнейшего участия в еврокубках.

Появилась видеозапись с трибун в Стокгольме, которая как будто доказывает, что гол был засчитан правильно.

Ball over the line. pic.twitter.com/QdvXlVqbfi — Einar Geirsson (@einargeirs) July 27, 2022

ГОЛ! 2:0. Аксель Бьернстрем, 108 мин.