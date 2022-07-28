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  4. Стало известно, когда Роналду снова сыграет за Манчестер Юнайтед
Англия
28 июля 2022, 08:19 |
751
0

Стало известно, когда Роналду снова сыграет за Манчестер Юнайтед

Звездный форвард пропустил предсезонное турне

28 июля 2022, 08:19 |
751
0
Стало известно, когда Роналду снова сыграет за Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

Несмотря на свое желание покинуть «Манчестер Юнайтед», во вторник Криштиану Роналду вернулся на клубную базу в Кэррингтоне и начал подготовку к новому сезону.

По информации английских СМИ, 31 июля Роналду примет участие в контрольном матче против испанского «Райо Вальекано». Ожидается, что на этот матч «Манчестер Юнайтед» выставит резервный состав.

За день до этого, 30 июля, «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Атлетико» Мадрид, и участие в нем Роналду не планируется. Пикантность ситуации в том, что именно «Атлетико» - приоритетный вариант продолжения карьеры для Роналду.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Райо Вальекано Атлетико Мадрид контрольные матчи УПЛ
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Источник Daily Mail
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