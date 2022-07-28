Стало известно, когда Роналду снова сыграет за Манчестер Юнайтед

Несмотря на свое желание покинуть «Манчестер Юнайтед», во вторник Криштиану Роналду вернулся на клубную базу в Кэррингтоне и начал подготовку к новому сезону.

По информации английских СМИ, 31 июля Роналду примет участие в контрольном матче против испанского «Райо Вальекано». Ожидается, что на этот матч «Манчестер Юнайтед» выставит резервный состав.

За день до этого, 30 июля, «Манчестер Юнайтед» проведет матч против «Атлетико» Мадрид, и участие в нем Роналду не планируется. Пикантность ситуации в том, что именно «Атлетико» - приоритетный вариант продолжения карьеры для Роналду.