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  4. Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб
Англия
26 июля 2022, 07:31 |
419
0

Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб

Форвард не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»

26 июля 2022, 07:31 |
419
0
Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб
ФК Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду вскоре вернется в Манчестер, однако это не значит, что сага с его возможным уходом на этом будет закрыта. Как считает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, агент португальца Жорже Мендеш продолжит поиски нового клуба для своего клиента:

«Мы знаем, что «Челси» предлагали подписать Роналду. Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но Томас Тухель ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер.

Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» до закрытия трансферного окна».

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