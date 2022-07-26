Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб

Криштиану Роналду вскоре вернется в Манчестер, однако это не значит, что сага с его возможным уходом на этом будет закрыта. Как считает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, агент португальца Жорже Мендеш продолжит поиски нового клуба для своего клиента:

«Мы знаем, что «Челси» предлагали подписать Роналду. Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но Томас Тухель ответил отказом 10-15 дней назад. Он не хотел совершать этот трансфер.

Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» до закрытия трансферного окна».