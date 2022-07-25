Роналду возвращается в Манчестер на переговоры о своем будущем

Португальский форвард Криштиану Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» о своем будущем.

Роналду предстоит работать под руководством нового коуча Эрика тен Хага. Португалец пропустил предсезонный тур «Юнайтед» в Таиланд и Австралию по семейным обстоятельствам.

37-летний игрок ожидается в Манчестере в ближайшие часы. Он проведет переговоры с «Юнайтед». Роналду собирается сообщить руководству клуба о своем желании уйти этим летом, если поступит подходящее предложение.

Позиция «МЮ» по-прежнему заключается в том, что Роналду не продается, и он будет важной частью команды в сезоне 2022/23.

Пока неясно, будет ли Криштиану тренироваться с «Юнайтед» во вторник, 26 июля, но ожидается, что в ближайшие дни он проведет личный диалог с Тен Хагом. Журналисты считают, что его возвращение на «Олд Траффорд» рассматривается клубом как положительный знак.

Источники предполагают, что возрастает вероятность того, что Роналду останется в «МЮ», но ясности в ситуации по-прежнему нет. В понедельник, 25 июля игрокам «Ман Юнайтед» дали выходной после прилета из Австралии, но они вернутся к тренировкам во вторник, 26 июля, перед двумя последними играми предсезонки.