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  4. Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»
Лига чемпионов
28 июля 2022, 07:32 |
1554
0

Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»

Жорже Жезуш – о поражении от «Динамо» Киев

28 июля 2022, 07:32 |
1554
0
Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»
ФК Фенербахче. Жорже Жезуш

Главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш прокомментировал вылет из квалификации Лиги чемпионов от «Динамо» Киев:

«Фенербахче» хорошо играл до перерыва. У нас было 7 ударов, у соперника - 0. Но потом случилась красная карточка Исмаила. После нее наша команда потеряла организацию, структуру, нарушился баланс и, как итог, соперник забил.

Мои парни боролись и сохраняли настрой даже после того, как Валенсия не забил пенальти. Конечно, сейчас радости никакой нет, но они должны уйти с высоко поднятыми головами. Они бились до конца, просто наших физических возможностей не хватило на дополнительное время. Сложно бегать еще 30 минут без одного игрока. Та красная карточка - решающий фактор.

Ну, и давайте не забывать, что мы играли против очень хорошей команды. Возможно, вы не очень хорошо знаете киевское «Динамо», но это действительно отличная команда, непростой соперник.

Не люблю много говорить о судьях, но считаю отмененный гол Кинга нормальным. Также красная Исмаилу - очень резкое решение. Он молодой парень, дебютант ЛЧ, как и многие из нас. Вместе мы тренируемся пять недель, а наш соперник играет одной командой пять лет. Это и привело нас к проигрышу».

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Жорже Жезуш Динамо Киев Фенербахче Фенербахче - Динамо Лига чемпионов
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Источник ФК Фенербахче
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