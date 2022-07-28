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  4. Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Лига чемпионов
28 июля 2022, 07:17 |
3570
2

Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»

Поведение фанатов «Фенербахче» вызвало возмущение

28 июля 2022, 07:17 |
3570
2
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
ФК Фенербахче

Известный турецкий комментатор Ахмет Чакар прокомментировал скандирование фанатов «Фенербахче» в честь владимира путина во время матча против «Динамо» Киев (1:2):

«Исполком УЕФА собрал телеконференцию под экстренным кодом. Они переговорили с делегатами и арбитрами матча.

Эти выкрики создали очень неприятную ситуацию и дорого нам обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими во все времена».

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Фенербахче фанаты Фенербахче - Динамо Динамо Киев Лига чемпионов УЕФА Владимир Путин (х..ло)
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Источник Yeniakit
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Barsa
Кончені турки!
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+1
sartan71
Туреччина на протязі всієї війни веде себе, як хвойда, яка дуже потребує потужної піZдюліни 
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0
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