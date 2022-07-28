Лига чемпионов28 июля 2022, 07:17 |
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Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Поведение фанатов «Фенербахче» вызвало возмущение
28 июля 2022, 07:17 |
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Известный турецкий комментатор Ахмет Чакар прокомментировал скандирование фанатов «Фенербахче» в честь владимира путина во время матча против «Динамо» Киев (1:2):
«Исполком УЕФА собрал телеконференцию под экстренным кодом. Они переговорили с делегатами и арбитрами матча.
Эти выкрики создали очень неприятную ситуацию и дорого нам обойдутся. По мнению лидеров европейских стран, такие кричалки являются худшими во все времена».
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