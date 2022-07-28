Италия28 июля 2022, 03:03 | Обновлено 28 июля 2022, 03:21
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Милан близок к подписанию форварда сборной Бельгии
Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в итальянском гранде
28 июля 2022, 03:03 | Обновлено 28 июля 2022, 03:21
162
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Состав «Милана» в ближайшее время может пополнить форвард «Брюгге» и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе.
Сделка по переходу 21-летнего игрока находится в одном шаге от завершения. Сумма трансфера составит 35 млн евро, включая бонусы, а контракт будет подписан до 2027 года. При этом футболист будет получать 2,5 млн в год.
В прошлом сезоне де Кетеларе забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.
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