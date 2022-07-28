Милан близок к подписанию форварда сборной Бельгии

Состав «Милана» в ближайшее время может пополнить форвард «Брюгге» и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе.

Сделка по переходу 21-летнего игрока находится в одном шаге от завершения. Сумма трансфера составит 35 млн евро, включая бонусы, а контракт будет подписан до 2027 года. При этом футболист будет получать 2,5 млн в год.

В прошлом сезоне де Кетеларе забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.