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Италия
28 июля 2022, 03:03 | Обновлено 28 июля 2022, 03:21
162
0

Милан близок к подписанию форварда сборной Бельгии

Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в итальянском гранде

28 июля 2022, 03:03 | Обновлено 28 июля 2022, 03:21
162
0
Милан близок к подписанию форварда сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе

Состав «Милана» в ближайшее время может пополнить форвард «Брюгге» и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе.

Сделка по переходу 21-летнего игрока находится в одном шаге от завершения. Сумма трансфера составит 35 млн евро, включая бонусы, а контракт будет подписан до 2027 года. При этом футболист будет получать 2,5 млн в год.

В прошлом сезоне де Кетеларе забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.

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Источник твиттер Николо Скиры
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