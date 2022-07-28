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  4. ПАОК – Левски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
28 июля 2022, 02:28 | Обновлено 28 июля 2022, 02:50
11
0

ПАОК – Левски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Сын Мирчи Луческу также, как и отец, стремится в еврокубки

28 июля 2022, 02:28 | Обновлено 28 июля 2022, 02:50
11
0
ПАОК – Левски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
levski.bg

В четверг, 28 июля, в Салониках на стадионе «Тумба» состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют греческий ПАОК и болгарский «Левски» из Софии. Стартовый свисток испанского рефери Сесара Сото Градо из Риохо прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

ПАОК


Прошлый сезон на внутренней арене для греческого ПАОК ознаменовался болезненными ударами по самолюбию сразу на двух фронтах. Команде не удалось догнать «Олимпиакос» в чемпионской гонке, а в финальном матче за Кубок Греции она оказалась слабее «Панатинаикоса». Впрочем, даже на фоне отсутствия каких-либо наград польза от прихода на пост главного тренера «орлов» румынского специалиста Развана Луческу, сына главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, заметна невооруженным глазом.
Еще сезон назад клуб переживал последствия провала в виде четвертого места в чемпионате авторства Пабло Гарсии, а уже сейчас ставит перед собой задачу о выходе в групповой этап еврокубков. Конечно, футболисты ПАОК хотели бы, чтобы этот турнир носил более весомый статус, однако рейтинг греческой ассоциации футбола позволяет отправить только по одной команде в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. К счастью, путь «черно-белых» начинался со второго раунда, что дало им возможность откорректировать неудачный старт череды товарищеских матчей в межсезонье.

Левски


В болгарской системе футбола есть только один клуб, которого всегда наперед записывают в число фаворитов чемпионской гонки – «Лудогорец» из Разграда. А уже остальные коллективы состязаются между собой за оставшиеся места в еврокубковых турнирах. «Левски» в прошлом сезоне оказался в этих перипетиях лишь четвертым, и только за счет победы «Ботева» в борьбе за место в отборе к Лиге Европы оказался в квалификации Лиги конференций УЕФА. Примечательно, что «синие» также начинали свой путь лишь со второго раунда, как и соперники.

Однако у «Левски» есть одно очень весомое географическое преимущество – розыгрыш болгарской Первой лиги, который уже успел стартовать. Выступления футболистов Станимира Стойлова, на первом этапе, не впечатляют, так как поражение от ЦСКА Софии (1:0) испортило команде старт турнира. Впрочем, уже к первому противостоянию в этой дуэли «Левски» подходил на фоне разгрома «Спартака» из Варны (5:0), поэтому победа со счетом 2:0 на своем поле никого не удивила.

Ориентировочные составы


ПАОК: Котарски – Соареш, Ингасон, Каргас, Састре – Шваб, Аугусто – Квальята, Данташ, Живкович – Куциас.

«Левски»: Михайлов – Сандберг, Кордоба, ван дер Каап – Гальчев, Крастев, Миланов, Петрис – Велтон, Бари, Роналдо.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева не будут стараться добить соперника. Нашей ставкой будет позиция – Фора ПАОК (-1) с коэффициентом 1.89 по линии Parimatch.
 

28 июля, четверг

ПАОК – «Левски» (первый матч – 0:2)
Салоники. «Тумба». 20:30
Арбитр: Сесар Сото Градо (Риохо, Испания)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
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ПАОК Левски София Лига конференций прогнозы
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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