В четверг, 28 июля, в Риге на стадионе «Сконто» состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют латвийская «Рига» и словацкий «Ружомберок». Стартовый свисток люксембургского рефери Ясмина Саботича прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Рига



Луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» не являются исключительными командами, благодаря игре в составе которых украинские исполнители могут попасть на групповой этап данного еврокубка в этом сезоне. Очередной виток агрессии против нашей страны лишь ускорил процесс отправки кадров в другие европейские страны, и уж тем более коллективы из стран на берегу Балтийского моря были готовы радушно принять новичков. В латвийской «Риге», например, украинцев сразу трое, вот только стабильную практику в новой кампании из них получает лишь экс-полузащитника «Днепра», «Днепра-1» и киевского «Арсенала» Юрий Вакулко, на счету которого 100% игрового времени.

В то же самое время, судьба Владлена Юрченко и Александра Филиппова, пока что, выглядит достаточно неоднозначно, и уже точно их нельзя назвать регулярными игроками стартового состава. В частности, их не было на поле с первых минут на поле «Штадиона под Чебратом» почти неделю назад, когда «Рига» фактические решила все вопросы о выходе в следующий раунд за счет гостевой победы со счетом 3:0. Тогда голы забивали Марсело Торрес, Микаэль Сойсало и Дуглас Аурелио, а усердно им ассистировали Габриэль Рамос и Хрвое Бабец. Представители Латвии, помимо всего прочего, еще и успели сыграть на выходных матч национального первенства против «Спартакса» (2:1), поэтому игровой тонус у них на приличном уровне.

Ружомберок



Лига конференций УЕФА многим может казаться достаточно скучным турниром на своих ранних этапах, однако для таких команд, как словацкий «Ружемберок» лишь такие международные состязания дают возможность почувствовать себя причастным к большому футболу. Мононациональный по своей заявке коллектив из мощного промышленного центра небольшой европейской страны в прошлом сезоне в чемпионате занял третье место, благодаря чему получил путевку в третий по статусу турнир субконтинента.

И уже на первом этапе, получив по результатам жеребьевки в соперники литовский «Жальгирис», казалось, что футболисты Петера Струхара долго не продержатся. Однако домашняя победа со счетом 2:0 тогда предрешила судьбу ответной встречи (0:0). Что делать с практически разгромом в первой игре против «Риги»? Навряд ли скромный коллектив знает ответ на этот вопрос, да и гостевые трибуны точно не будут помогать в поисках рабочего решения.

Ориентировочные составы



«Рига»: Пуринс – Музинга, Дуланто, Бергквист, Юрковскис – Бабец, Вакулко – Аурелио, Рамос, Сойсало – Торрес.

«Ружомберок»: Крайчирик – Мадленак, Мойзис, Масио, Фабис – Кохан, Лютеран, Лихы – Регали, Бобчек, Тучны.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева не будут стараться добить соперника. Нашей ставкой будет позиция – «Рига» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

28 июля, четверг