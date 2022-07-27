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  4. Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах
Лига чемпионов
27 июля 2022, 23:33 |
1737
2

Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах

Киевляне вырвали победу в Стамбуле

27 июля 2022, 23:33 |
1737
2
Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» вырвало победу у «Фенербахче» со счетом 2:1.

Лучшим игроком поединка в Стамбуле, по нашему мнению, стал Георгий Бущан, получивший оценку 8,0. Голкипер совершил несколько сейвов, а также парировал пенальти. К сожалению, Бущан неуверенно сыграл на выходе, когда хозяева поля сравняли счет. Но эта оплошность не умаляет заслуг Бущана, который провел отличный матч.

Отметим также Вивчаренко. Молодой защитник вышел на поле в овертайме и сделал результативную передачу.

  

Замены «Фенербахче»: Мор  - 6,0; Крешпу - 5,5; Дурсун - 5,0; Брума - 5,5; Линкольн - 5,0; Новак - 5,5.

Замены «Динамо»: Ванат - 5,5; Шепелев - 6,5; Гармаш  - 6,0; Караваев - 6,5; Вивчаренко, 6,5; Андриевский - 6,0.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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veter
Сами знаем.
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0
Gargantua
як по мені, то кращий гравець Попов. Буяльський теж  молодець, добре підставлявся, і Бущан за виключенням однієї помилки на виході спасав багато, але Попов просто блискуче відіграв.
Кращий його матч за ДК.
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-1
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