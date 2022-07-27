Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах

В ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» вырвало победу у «Фенербахче» со счетом 2:1.

Лучшим игроком поединка в Стамбуле, по нашему мнению, стал Георгий Бущан, получивший оценку 8,0. Голкипер совершил несколько сейвов, а также парировал пенальти. К сожалению, Бущан неуверенно сыграл на выходе, когда хозяева поля сравняли счет. Но эта оплошность не умаляет заслуг Бущана, который провел отличный матч.

Отметим также Вивчаренко. Молодой защитник вышел на поле в овертайме и сделал результативную передачу.

Замены «Фенербахче»: Мор - 6,0; Крешпу - 5,5; Дурсун - 5,0; Брума - 5,5; Линкольн - 5,0; Новак - 5,5.

Замены «Динамо»: Ванат - 5,5; Шепелев - 6,5; Гармаш - 6,0; Караваев - 6,5; Вивчаренко, 6,5; Андриевский - 6,0.