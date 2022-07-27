Стало известно, какой номер Левандовски получит в Барселоне

«Барселона» подписала Роберта Левандовски еще 16 июня, однако польский форвард до сих пор не получил игровой номер.

По информации испанских СМИ, Левандовски получит свой любимый 9-й номер. Мемфис Депай, которому этот номер принадлежит сейчас, покинет клуб нынешним летом.

После подписаний Левандовски и Рафиньи в «Барселоне» считают, что линия атаки команды перегружена. Каталонцы собираются избавиться от Депая и Мартина Брэйтуэйта.