Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какой номер Левандовски получит в Барселоне
Испания
27 июля 2022, 23:34 |
701
0

Стало известно, какой номер Левандовски получит в Барселоне

Мемфису Депаю придется освободить 9-й номер

27 июля 2022, 23:34 |
701
0
Стало известно, какой номер Левандовски получит в Барселоне
ФК Барселона. Роберт Левандовски

«Барселона» подписала Роберта Левандовски еще 16 июня, однако польский форвард до сих пор не получил игровой номер.

По информации испанских СМИ, Левандовски получит свой любимый 9-й номер. Мемфис Депай, которому этот номер принадлежит сейчас, покинет клуб нынешним летом.

После подписаний Левандовски и Рафиньи в «Барселоне» считают, что линия атаки команды перегружена. Каталонцы собираются избавиться от Депая и Мартина Брэйтуэйта.

По теме:
Источник: Кунде станет игроком Барселоны
ХАВИ: «Мы на правильном пути»
Дубли Дембеле и Кина. Барселона и Ювентус разошлись миром в Далласе
Барселона Мемфис Депай Роберт Левандовски Мартин Брейтуэйт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
Футбол | 27 июля 2022, 08:23 4
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение
ВИДЕО. Как Лунин отбил пенальти, но судья назначил повторное исполнение

Как оказалось, украинец рано, до удара, вышел вперед из ворот

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Футбол | 27 июля 2022, 09:04 2
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо

Поединок состоится в среду, 27 июля

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 27.07.2022, 12:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко
Футбол | 27.07.2022, 19:52
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко
Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах
Футбол | 27.07.2022, 23:33
Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах
Оценки матча Фенербахче – Динамо. Герой встречи стоял в воротах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
26.07.2022, 17:07 3
Футбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
27.07.2022, 13:25
Бокс
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 14
Футбол
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
27.07.2022, 23:10
Футбол
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
26.07.2022, 22:52 14
Футбол
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
27.07.2022, 12:58 3
Теннис
Бой-элиминатор. Хорват и китаец встретятся в андеркарде у Усика и Джошуа
Бой-элиминатор. Хорват и китаец встретятся в андеркарде у Усика и Джошуа
26.07.2022, 22:23
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Недостаточно забрать ребенка с войны»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Недостаточно забрать ребенка с войны»
26.07.2022, 08:35
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем