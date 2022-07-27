Испания27 июля 2022, 23:34 |
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Стало известно, какой номер Левандовски получит в Барселоне
Мемфису Депаю придется освободить 9-й номер
27 июля 2022, 23:34 |
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«Барселона» подписала Роберта Левандовски еще 16 июня, однако польский форвард до сих пор не получил игровой номер.
По информации испанских СМИ, Левандовски получит свой любимый 9-й номер. Мемфис Депай, которому этот номер принадлежит сейчас, покинет клуб нынешним летом.
После подписаний Левандовски и Рафиньи в «Барселоне» считают, что линия атаки команды перегружена. Каталонцы собираются избавиться от Депая и Мартина Брэйтуэйта.
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