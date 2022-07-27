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  4. Рубен ВИНАГРЕ: «Конкуренция с Миколенко – хорошо для меня и для него»
Англия
27 июля 2022, 22:01 |
592
0

Рубен ВИНАГРЕ: «Конкуренция с Миколенко – хорошо для меня и для него»

Новичок «Эвертона» - о своих перспективах в клубе

27 июля 2022, 22:01 |
592
0
Рубен ВИНАГРЕ: «Конкуренция с Миколенко – хорошо для меня и для него»
ФК Эвертон. Рубен Винагре

Новичок «Эвертона» Рубен Винагре прокомментировал конкуренцию с Виталием Миколенко за место в основе команды:

«Думаю, что это хорошо для меня и для него. Мы будем развиваться и работать каждый день, чтобы заслужить место в основе. Миколенко хороший футболист. Когда работаешь с хорошими футболистами, это хорошо для тебя.

Я хорошо работаю с мячом, мне нравится, когда у меня мяч. Я люблю атаковать и вести команду вперед. Но мне также нравится работать в отборе».

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Источник ФК Эвертон
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