Англия27 июля 2022, 22:01 |
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Рубен ВИНАГРЕ: «Конкуренция с Миколенко – хорошо для меня и для него»
Новичок «Эвертона» - о своих перспективах в клубе
27 июля 2022, 22:01 |
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Новичок «Эвертона» Рубен Винагре прокомментировал конкуренцию с Виталием Миколенко за место в основе команды:
«Думаю, что это хорошо для меня и для него. Мы будем развиваться и работать каждый день, чтобы заслужить место в основе. Миколенко хороший футболист. Когда работаешь с хорошими футболистами, это хорошо для тебя.
Я хорошо работаю с мячом, мне нравится, когда у меня мяч. Я люблю атаковать и вести команду вперед. Но мне также нравится работать в отборе».
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