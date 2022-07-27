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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко
Англия
27 июля 2022, 19:52 |
1172
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко

Рубен Винагре продолжит карьеру в АПЛ

27 июля 2022, 19:52 |
1172
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко
ФК Эвертон. Рубен Винагре

«Эвертон» официально сообщил о подписании левого защитника «Спортинга» Рубена Винагре. Речь идет об аренде на один год.

Винагре будет прямым конкурентом Виталия Миколенко за место в основе «Эвертона». 23-летний португалец будет выступать под 29-м номером.

В прошлом сезоне на счету Винагре 2 ассиста в 18 матчах за лиссабонский «Спортинг» во всех турнирах.

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Рубен Винагре Эвертон Спортинг Лиссабон трансферы трансферы АПЛ Виталий Миколенко аренда игрока
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Источник ФК Эвертон
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