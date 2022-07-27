Англия27 июля 2022, 19:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко
Рубен Винагре продолжит карьеру в АПЛ
27 июля 2022, 19:52 |
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«Эвертон» официально сообщил о подписании левого защитника «Спортинга» Рубена Винагре. Речь идет об аренде на один год.
Винагре будет прямым конкурентом Виталия Миколенко за место в основе «Эвертона». 23-летний португалец будет выступать под 29-м номером.
В прошлом сезоне на счету Винагре 2 ассиста в 18 матчах за лиссабонский «Спортинг» во всех турнирах.
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