ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал конкурента для Миколенко

«Эвертон» официально сообщил о подписании левого защитника «Спортинга» Рубена Винагре. Речь идет об аренде на один год.

Винагре будет прямым конкурентом Виталия Миколенко за место в основе «Эвертона». 23-летний португалец будет выступать под 29-м номером.

В прошлом сезоне на счету Винагре 2 ассиста в 18 матчах за лиссабонский «Спортинг» во всех турнирах.