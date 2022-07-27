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  4. Ключевой защитник Аталанты попался на допинге
Италия
27 июля 2022, 21:02 |
180
0

Ключевой защитник Аталанты попался на допинге

Хосе Луис Паломино отстранен от футбола

27 июля 2022, 21:02 |
180
0
Ключевой защитник Аталанты попался на допинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Паломино

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино попался на допинге. Это случилось во время внезапного тестирования игроков команды в межсезонье.

В организме Паломино обнаружен метаболит клостебола – анаболического стероида, который входит в число запрещенных препаратов. В 2016 году следы этого препарата были обнаружены в организме легендарной лыжницы Терезы Йохауг, и в итоге норвежка получила 2-летнюю дисквалификацию.

Сам Паломино пока что временно отстранен от тренировок и матчей «Аталанты» на период расследования. 32-летний аргентинец выступает за «Аталанту» с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 45 матчах во всех турнирах.

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Аталанта Хосе Луис Паломино допинг
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