Чемпионат Европы27 июля 2022, 20:43 | Обновлено 27 июля 2022, 20:54
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Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 22:00 видеотрансляцию полуфинала женского Евро-2022
27 июля 2022, 20:43 | Обновлено 27 июля 2022, 20:54
354
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27 июля в 22:00 в Милтон-Кинсе (Англия) проходит полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Германии и Франции.
Днем ранее в первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0) и вышла в финал.
Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом игры
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