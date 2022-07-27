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Чемпионат Европы
27 июля 2022, 20:43 | Обновлено 27 июля 2022, 20:54
354
0

Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля в 22:00 видеотрансляцию полуфинала женского Евро-2022

27 июля 2022, 20:43 | Обновлено 27 июля 2022, 20:54
354
0
Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

27 июля в 22:00 в Милтон-Кинсе (Англия) проходит полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Германии и Франции.

Днем ранее в первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0) и вышла в финал.

Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры

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Источник Sport.ua
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