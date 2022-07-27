27 июля в 22:00 в Милтон-Кинсе (Англия) проходит полуфинал женского Евро-2022 по футболу между сборными Германии и Франции.

Днем ранее в первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0) и вышла в финал.

Германия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры