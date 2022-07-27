ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал корейского защитника Фенербахче

«Наполи» официально сообщил о подписании защитника «Фенербахче» Ким Мин Джэ. Контракт с 25-летним центрбеком сборной Южной Кореи рассчитано на три года с опцией продления еще на два.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Ким Мин Джэ 1 гол в 39 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.

Также сегодня «Наполи» презентовал форму на новый сезон.