Италия27 июля 2022, 20:39 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал корейского защитника Фенербахче
Ким Мин Джэ продолжит карьеру в Италии
27 июля 2022, 20:39 |
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«Наполи» официально сообщил о подписании защитника «Фенербахче» Ким Мин Джэ. Контракт с 25-летним центрбеком сборной Южной Кореи рассчитано на три года с опцией продления еще на два.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Ким Мин Джэ 1 гол в 39 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.
Также сегодня «Наполи» презентовал форму на новый сезон.
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