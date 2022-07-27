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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал корейского защитника Фенербахче
Италия
27 июля 2022, 20:39 |
388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал корейского защитника Фенербахче

Ким Мин Джэ продолжит карьеру в Италии

27 июля 2022, 20:39 |
388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал корейского защитника Фенербахче
ФК Наполи. Ким Мин Джэ

«Наполи» официально сообщил о подписании защитника «Фенербахче» Ким Мин Джэ. Контракт с 25-летним центрбеком сборной Южной Кореи рассчитано на три года с опцией продления еще на два.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Ким Мин Джэ 1 гол в 39 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.

Также сегодня «Наполи» презентовал форму на новый сезон.

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Ким Мин Джэ Наполи Фенербахче трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Наполи
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