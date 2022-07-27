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Лига конференций
27 июля 2022, 19:16 | Обновлено 27 июля 2022, 19:48
473
0

Олейник и Марлисон – в основе Ворсклы на матч с АИКом

Виктор Скрипник сделал свой выбор

27 июля 2022, 19:16 | Обновлено 27 июля 2022, 19:48
473
0
Олейник и Марлисон – в основе Ворсклы на матч с АИКом

Сегодня, 27 июля «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с АИКом. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Козыренко, Пуцлин, Олейник, Венсан Тилль, Степанюк, Марлисон.

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Источник Sport.ua
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