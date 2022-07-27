Лига конференций27 июля 2022, 19:16 | Обновлено 27 июля 2022, 19:48
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Олейник и Марлисон – в основе Ворсклы на матч с АИКом
Виктор Скрипник сделал свой выбор
27 июля 2022, 19:16 | Обновлено 27 июля 2022, 19:48
473
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Сегодня, 27 июля «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с АИКом. Начало матча – в 20:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на матч:
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Козыренко, Пуцлин, Олейник, Венсан Тилль, Степанюк, Марлисон.
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