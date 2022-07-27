Олейник и Марлисон – в основе Ворсклы на матч с АИКом

Сегодня, 27 июля «Ворскла» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет с АИКом. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Козыренко, Пуцлин, Олейник, Венсан Тилль, Степанюк, Марлисон.