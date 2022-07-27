Варшава. Катерина Байндл узнала свою следующую соперницу

После своей победы над Мариной Заневской, в 1/8 финала грунтового турнира в Варшаве Катерина Байндл сыграет с Сарой Эррани (WTA 127).

Опытная 35-летняя итальянка обыграла Аранчу Рус (WTA 75) в трех сетах со счетом 6:1, 5:7, 6:4 за 2 часа и 30 минут. В третьем сете Сара уверенно побеждала 5:0, но Рус смогла вернуться в игру и выиграла 4 гейма подряд. Правда, в решающем 10-м гейме представительница Нидерландов отдала гейм на своей подаче со счета 40:0.

Катерина Байндл уже встречалась с Эррани. Девушки сыграли 2 игры и в обеих выиграла Сара. Но это будет их первая игра на грунте.

Теннисистки выйдут на корт 28 июля не ранее 11:00 по Киеву.