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  4. Варшава. Катерина Байндл узнала свою следующую соперницу
WTA
27 июля 2022, 18:24 | Обновлено 27 июля 2022, 19:15
26
0

Варшава. Катерина Байндл узнала свою следующую соперницу

В 1/8 финала украинка сыграет с представительницей Италии

27 июля 2022, 18:24 | Обновлено 27 июля 2022, 19:15
26
0
Варшава. Катерина Байндл узнала свою следующую соперницу
Instagram. Сара Эррани

После своей победы над Мариной Заневской, в 1/8 финала грунтового турнира в Варшаве Катерина Байндл сыграет с Сарой Эррани (WTA 127). 

Опытная 35-летняя итальянка обыграла Аранчу Рус (WTA 75) в трех сетах со счетом 6:1, 5:7, 6:4 за 2 часа и 30 минут. В третьем сете Сара уверенно побеждала 5:0, но Рус смогла вернуться в игру и выиграла 4 гейма подряд. Правда, в решающем 10-м гейме представительница Нидерландов отдала гейм на своей подаче со счета 40:0.

Катерина Байндл уже встречалась с Эррани. Девушки сыграли 2 игры и в обеих выиграла Сара. Но это будет их первая игра на грунте.

Теннисистки выйдут на корт 28 июля не ранее 11:00 по Киеву.

 

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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