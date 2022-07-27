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  4. ХАВИ: «Мы на правильном пути»
Испания
27 июля 2022, 17:55 | Обновлено 27 июля 2022, 17:57
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ХАВИ: «Мы на правильном пути»

Наставник «Барселоны» – о ничьей с «Ювентусом» в спарринге

27 июля 2022, 17:55 | Обновлено 27 июля 2022, 17:57
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0
ХАВИ: «Мы на правильном пути»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (2:2) в товарищеском матче.

«Мы были сильнее, чем в предыдущем матче. Нам немного не хватило ритма из-за жары. Мы находимся на этапе предсезонных сборов, есть что улучшить, но самочувствие хорошее. Молодежь дает бой. Думаю, мы на правильном пути», - сказал Хави.

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Хави Барселона Ювентус товарищеские матчи
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Источник Marca
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