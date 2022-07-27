ХАВИ: «Мы на правильном пути»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (2:2) в товарищеском матче.

«Мы были сильнее, чем в предыдущем матче. Нам немного не хватило ритма из-за жары. Мы находимся на этапе предсезонных сборов, есть что улучшить, но самочувствие хорошее. Молодежь дает бой. Думаю, мы на правильном пути», - сказал Хави.