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  4. Львов просматривает бывшего хавбека Металлиста 1925 и Олимпика
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 14:59 | Обновлено 27 июля 2022, 15:03
447
1

Львов просматривает бывшего хавбека Металлиста 1925 и Олимпика

Антон Калайтан вскоре может поработать под руководством Олега Дулуба

27 июля 2022, 14:59 | Обновлено 27 июля 2022, 15:03
447
1
Львов просматривает бывшего хавбека Металлиста 1925 и Олимпика
ФК Металлист 1925. Антон Калайтан

На просмотре в ФК «Львов» находится экс-хавбек «Металлиста 1925» и «Олимпика» Антон Калайтан.

Теперь игрок находится в статусе свободного агента и может пополнить состав новой команды бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что «Львов» может усилиться бывшими игроками «Ингульца» Андреем Акимовым и Михаилом Шишкой.

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Источник Footboom
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Анатолій Чорнобук
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