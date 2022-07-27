Львов просматривает бывшего хавбека Металлиста 1925 и Олимпика

На просмотре в ФК «Львов» находится экс-хавбек «Металлиста 1925» и «Олимпика» Антон Калайтан.

Теперь игрок находится в статусе свободного агента и может пополнить состав новой команды бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что «Львов» может усилиться бывшими игроками «Ингульца» Андреем Акимовым и Михаилом Шишкой.