Украина. Премьер лига27 июля 2022, 14:59 | Обновлено 27 июля 2022, 15:03
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Львов просматривает бывшего хавбека Металлиста 1925 и Олимпика
Антон Калайтан вскоре может поработать под руководством Олега Дулуба
27 июля 2022, 14:59 | Обновлено 27 июля 2022, 15:03
447
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На просмотре в ФК «Львов» находится экс-хавбек «Металлиста 1925» и «Олимпика» Антон Калайтан.
Теперь игрок находится в статусе свободного агента и может пополнить состав новой команды бесплатно.
Ранее сообщалось о том, что «Львов» может усилиться бывшими игроками «Ингульца» Андреем Акимовым и Михаилом Шишкой.
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