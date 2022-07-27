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  4. Дарио СРНА: «Даже если мы проигрываем, то по-нашему, по-шахтеровски»
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 14:18 | Обновлено 27 июля 2022, 14:30
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Дарио СРНА: «Даже если мы проигрываем, то по-нашему, по-шахтеровски»

Директор «Шахтера» – о поражении от «Аякса»

27 июля 2022, 14:18 | Обновлено 27 июля 2022, 14:30
302
3
Дарио СРНА: «Даже если мы проигрываем, то по-нашему, по-шахтеровски»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал товарищеский матч против нидерландского «Аякса» (1:3).

– Во-первых, мы готовимся к ЛЧ. Вместе с этим мы продолжаем проводить гуманитарные игры и помогаем Украине. После всего 12 дней тренировок мы сыграли с «Аяксом» хорошо, мужественно и красиво. Я горжусь «Шахтером», всегда. После этой встречи я уверен, что мы на правильном пути. Прошло 12 дней, но мы показали, что можем. У нас украинская команда, хорошие, молодые пацаны с донецким, шахтеровским сердцем. Молодцы. Надо продолжать так же работать.

В матче с «Аяксом» мне понравилось, что мы играем в футбол. Даже с таким «Аяксом», который через 7 дней начинает чемпионат. Даже если мы проигрываем, то по-нашему, по-шахтеровски. Как говорит наш президент, лучше проиграть, демонстрируя хороший футбол, чем выиграть, не делая этого. В матче с «Аяксом» было 90% игроков из нашей академии. Мы гордимся работой, которую провели раньше. Йовичевич - молодец, мы на правильном пути.

– Какие ощущения от присутствия украинских болельщиков на стадионе?
– Они молодцы. Это было прекрасно, особенно во время исполнения гимна. Я хоть и хорват, но иногда хочется плакать во время гимна Украины. Я говорил Палкину, что у меня уже стресс. Даже во время товарищеских матчей возвращается адреналин, которого не хватало, болельщикам «Шахтера» и украинскому народу. Поэтому все матчи будем играть за наших болельщиков и за нашу Украину, - сказал Срна.

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Дарио Срна товарищеские матчи благотворительные матчи Шахтер Донецк Аякс контрольные матчи УПЛ Аякс - Шахтер
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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aleks8-48
Лучше бы вы так гордились своими воспитанникам,когда у большинства из них при бразилах даже шансов не было сыграть за свою команду,а не отдавали в вечную аренду. Теперь во главе украинского клуба уже два хорватско-шахтёркого сердца,одно из которых совсем недавно было днепровским. Кто мы? - кроты
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No name
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AndiM
Коли він не морозив всю цю данбаскую дурню - то наче і на людину був схожий.
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