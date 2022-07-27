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  4. Михаил МУДРИК: «Побольше бы матчей с соперниками уровня Аякса»
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 11:29 | Обновлено 27 июля 2022, 11:30
54
0

Михаил МУДРИК: «Побольше бы матчей с соперниками уровня Аякса»

Игрок доволен спаррингом

27 июля 2022, 11:29 | Обновлено 27 июля 2022, 11:30
54
0
Михаил МУДРИК: «Побольше бы матчей с соперниками уровня Аякса»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик оценил поражение 1:3 от «Аякса» в контрольном матче. Игроку удалось забить красивый гол, но команду от поражения это не спасло.

«Побольше бы матчей с такими соперниками. Всегда приятно играть на таком стадион с присутствием такого количества болельщиков. С «Аяксом» было сложно, потому что они контролируют мяч, тяжело отбирать. Нам удалось выполнить указания тренера. Не полностью, но идеи тренера с выходом из обороны и переходом в контратаки нам удались неплохо. Я считаю, что «Шахтер» на правильном пути».

«Я всегда нацелен на гол, на то, чтобы помочь команде. В этот раз особо о голе не думал, но просто выполнил свою работу. И посвящаю гол всем защитникам Украины. Если гол и наша игра вызвала у них позитивные эмоции, то мы на правильном пути. Еще хочу посвятить гол родителям, которых давно не видел. Почти шесть месяцев их не видел. Надеюсь их увидеть, когда вернемся в Украину».

«У меня на футболке было написано Николаев, но я хочу сказать, что сейчас за любой город переживаешь. И за Николаев, и за Киев, и за Одессу - и за все остальные. Потому что это все Украина», - сказал Мудрик.
 

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Источник ФК Шахтер Донецк
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