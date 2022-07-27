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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Аяксом - возможность оценить, где находится Шахтер»
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 11:10 |
481
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Аяксом - возможность оценить, где находится Шахтер»

Тренер, в целом, доволен матчем

27 июля 2022, 11:10 |
481
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Аяксом - возможность оценить, где находится Шахтер»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил контрольный матч против «Аякса», в котором украинская команда уступила со счетом 1:3.

«Матч против такой команды - большой вызов для нас сейчас. Показывает, где мы находимся, ведь через месяц уже такие команды будут нам противостоять. Работаем всего 12 дней, пацаны стараются, так что похвалил команду. Уже успели понять некоторые идеи в атаке, и играли смело против «Аякса».

«Но в таких матчах нужно уметь терпеть и использовать возможности, пространство впереди. Могли быть иногда смелее, принимать другие решения. Есть мотивация идти дальше. В целом, могу похвалить команду. Нет лучшей мотивации для игроков, чем ситуация, когда они видят, что работа приносит результат. Попросил играть агрессивнее, рисковать».

«Поменял состав на второй тайм? Не опасался этого, потому что идут сборы, а не матч Лиги чемпионов. Думаю про физическое состояние команды. Матч с «Аяксом» - возможность увидеть, где мы сейчас находимся. Это пока был самый тяжелый тест для нас».

«Хочу сказать, что чувствовали поддержку украинских болельщиков. Надеюсь, удалось собрать деньги для помощи Украине. Без наших фанов было бы намного сложнее», - сказал Йовичевич.
 

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Источник ФК Шахтер Донецк
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