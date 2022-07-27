Слован Братислава - Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Словаки имеют в активе гостевую победу
В среду, 27 июля, в Братиславе на поле арены «Тегельне поле» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Слован» примет венгерский «Ференцварош». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась победой чемпиона Словакии со счетом 2:1.
Слован Братислава
Братиславская команда по итогам предыдущего сезона-2021/2022 стала лучшей в национальном чемпионате с солидным запасом прочности. Она в 32 матчах набрала 74 очка, одержав 22 победы, 8 раз сыграв вничью и потерпев только две неудачи. Очковый багаж у «Слована» оказался на 9 пукнтов больше, нежели у «Ружомберока», который финишировал вторым.
В новой национальной кампании «Слован» имеет пока что 50%-ный показатель набранных очков. В стартовом туре чемпионата Словакии он на выезде проиграл «Подбрезове» (1:2), а затем на своем поле разгромил «Тренчин» - 4:0.
А еще до начала чемпионата страны «Слован» взял успешный старт в квалификации Лиги чемпионов, обыграв в первом раунде по сумме двух матчей грузинское «Динамо» из Батуми – 0:0 дома, 1:1 доп. вр. на выезде.
Ференцварош
Команда из Будапешта по итогам предыдущего сезона-2021/2022 стала чемпионом Венгрии, добившись еще большего перевеса над конкурентами, нежели смог добиться «Слован». «Фради» в 33 матчах набрали 71 очко (22 победы, 5 ничьих, 6 поражений), что оказалось на 12 пунктов больше, чем у финишировавшего вторым клуба «Кишварда».
В новом сезоне Ференцварош» пока что выступает лишь в квалификации Лиги чемпионов, где уже удачно миновал одну стадию. В первой квалификации турнира венгры сломили сопротивление казахстанского «Тобола». В Костанае была зафиксирована ничья 0:0, а в ответной игре в столице Венгрии хозяева победили без вариантов – 5:1.
Ориентировочные составы
Ференцварош: Дибус – Винго, Ммае, Ковачевич, Чивич, Лаидуни, Эсити, Захариассен, Нгуен, Траоре, Боли.
Слован Братислава: Хован – Грнчар, Кашия, Абена, Де Марко, Барсегян, Куцка, Канкава, Грин, Вайсс, Шапоньич.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева докажут свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.85 по линии Parimatch.
27 июля, среда
|«Слован» Братислава – «Ференцварош»
|Братислава. «Тегельне поле». 21:30
|Прогноз Sport.ua – 2:1
|Первый матч – 2:1
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