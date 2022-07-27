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  4. Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 03:40 | Обновлено 27 июля 2022, 03:48
15
0

Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Счастливом

27 июля 2022, 03:40 | Обновлено 27 июля 2022, 03:48
15
0
Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» из Харькова разгромно обыграл аматорский клуб «Ниву» Бузовая со счетом 3:0.

По договоренности команд – матч длился 140 минут. Игра проходила в с.Счастливое под Киевом.

Голы забили Дмитренко, Ткачук и игрок на просмотре.

Товарищеский матч (из 140 минут)

26 июля, 10:30. Счастливое, Княжа-Арена

Металлист 1925 (Харьков) – Нива (Бузовая) – 3:0

Голы: Дмитренко 73, игрок на просмотре, 90, Ткачук 118.

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товарищеские матчи Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Нива Бузовая видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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