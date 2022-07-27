Украина. Премьер лига27 июля 2022, 03:40 | Обновлено 27 июля 2022, 03:48
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Металлист 1925 – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Счастливом
27 июля 2022, 03:40 | Обновлено 27 июля 2022, 03:48
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» из Харькова разгромно обыграл аматорский клуб «Ниву» Бузовая со счетом 3:0.
По договоренности команд – матч длился 140 минут. Игра проходила в с.Счастливое под Киевом.
Голы забили Дмитренко, Ткачук и игрок на просмотре.
Товарищеский матч (из 140 минут)
26 июля, 10:30. Счастливое, Княжа-Арена
Металлист 1925 (Харьков) – Нива (Бузовая) – 3:0
Голы: Дмитренко 73, игрок на просмотре, 90, Ткачук 118.
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