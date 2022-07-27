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  4. Андрей ХАНАС: «С Йовичевичем мы нашли взаимопонимание с первого слова»
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 02:28 | Обновлено 27 июля 2022, 02:36
21
0

Андрей ХАНАС: «С Йовичевичем мы нашли взаимопонимание с первого слова»

26 июля ассистенту главного тренера «Шахтера» исполнилось 38 лет

27 июля 2022, 02:28 | Обновлено 27 июля 2022, 02:36
21
0
Андрей ХАНАС: «С Йовичевичем мы нашли взаимопонимание с первого слова»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Ханас

26 июля ассистенту главного тренера «Шахтера» Андрею Ханасу исполнилось 38 лет. Именинник рассказал о первых впечатлениях от работы с командой.

– Андрей, мы знакомим болельщиков с новым тренерским штабом. Расскажите, что входит в ваши обязанности?

– В мои обязанности входит организация тренировочного процесса команды, корректировка ошибок на тренировках, разбор нашей игры и игры соперника, индивидуальные разборы с футболистами как хороших, так и неудачных их действий.

– Как давно знаете Игора Йовичевича и других членов тренерского штаба?

– С Игором Йовичевичем знакомы давно, еще со времен «Карпат». Скажу, что с самого первого нашего разговора я понял, какие у него требования, с первого слова мы нашли взаимопонимание – и все пошло так, как идет сейчас. С Юрием Владимировичем Беньо знакомы дольше – тоже со времен «Карпат», когда он был еще футболистом. Мы были коллегами, приятелями. С Николаем Шамардиным познакомились в «Днепре-1», где он входил в аналитическую группу.

– Какова сейчас атмосфера в команде? Быстро нашли общий язык с игроками?

– Атмосфера очень хорошая. Много молодых ребят, но достаточно и опытных игроков. Хочется объединить их, найти баланс между взрослыми и молодыми футболистами, чтобы была гармония в тренировочном процессе и работалось по максимуму. В общении каждый день узнаем что-то новое об игроках, знакомимся ближе, вносим коррективы и спокойно готовимся.

– Какие у вас требования к тренировочному процессу?

– Тренировка – это и есть игра. Каждая тренировка требует максимум усилий, максимум концентрации. Все, о чем мы говорим футболистам на теории, должно переносится и в тренировки, и в игру.

– Сегодня вы отмечаете день рождения. Поздравляем! Какое сейчас самое заветное желание?

– Главное желание – чтобы в стране было спокойствие, все вернулись домой живыми и здоровыми, чтобы каждая мать встретила своего сына, а каждый ребенок встретил своего отца, чтобы все, как раньше, жили в мире и благополучии. Это лучшее, что может быть на данный момент.

– Как обычно проводите этот день?

– Если честно, обычно всегда в разъездах, на матчах. Я уже и не помню, когда было такое время, чтобы отмечал день рождения в кругу семьи, с родными и близкими, – всегда есть какая-то игра, тренировка. Но если есть время, то хочется провести его с семьей.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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