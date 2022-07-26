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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Когда играл за Фенербахче, мне все нравилось»
Лига чемпионов
26 июля 2022, 20:59 | Обновлено 26 июля 2022, 21:09
838
1

Александр КАРАВАЕВ: «Когда играл за Фенербахче, мне все нравилось»

Защитник «Динамо» вспомнил свой этап карьеры в Стамбуле

26 июля 2022, 20:59 | Обновлено 26 июля 2022, 21:09
838
1
Александр КАРАВАЕВ: «Когда играл за Фенербахче, мне все нравилось»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

30-летний футболист киевского «Динамо» Александр Караваев накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов вспомнил, как выступал полгода на правах аренды за турецкий «Фенербахче» в 2017 году.

«Да, я был здесь пять лет назад. Хотя провел в Стамбуле непродолжительный период, но очень хороший. Мне здесь все нравилось – красивый город, страстные болельщики. Всегда чувствовал поддержку, поэтому для меня этот период карьеры был приятным. Кроме того, это был мой первый переход в иностранный клуб за пределами Украины», - сказал Караваев.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

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Александр Караваев Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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VikyKrasotulechka90
3 матча википедия пишет.. еще есть сомнеия что все 90 мин.. Главное ему все нравилось))
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