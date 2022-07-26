Александр КАРАВАЕВ: «Когда играл за Фенербахче, мне все нравилось»

30-летний футболист киевского «Динамо» Александр Караваев накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов вспомнил, как выступал полгода на правах аренды за турецкий «Фенербахче» в 2017 году.

«Да, я был здесь пять лет назад. Хотя провел в Стамбуле непродолжительный период, но очень хороший. Мне здесь все нравилось – красивый город, страстные болельщики. Всегда чувствовал поддержку, поэтому для меня этот период карьеры был приятным. Кроме того, это был мой первый переход в иностранный клуб за пределами Украины», - сказал Караваев.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.