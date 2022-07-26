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Лига чемпионов
26 июля 2022, 20:40 | Обновлено 26 июля 2022, 20:57
1618
0

Стало известно, на кого Луческу рассчитывает в ответном матче с Фенербахче

В Стамбул прибыли 24 футболиста киевского «Динамо»

26 июля 2022, 20:40 | Обновлено 26 июля 2022, 20:57
1618
0
Стало известно, на кого Луческу рассчитывает в ответном матче с Фенербахче
ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Стамбул на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче».
 
В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на 24 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх;

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Мирча Луческу
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Источник Динамо Киев от Шурика
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