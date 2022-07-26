Стало известно, на кого Луческу рассчитывает в ответном матче с Фенербахче

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Стамбул на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче».



В предстоящем поединке наставник «бело-синих» Мирча Луческу рассчитывает на 24 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх;

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.