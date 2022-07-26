Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча с киевским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Уверен, что после первого матча у всех появилось более четкое представление о киевском «Динамо». Я хорошо знаю эту команду, и нам удалось показать ей свое мастерство. Надеюсь, что завтра мы снова продемонстрируем наше игровое качество на поле.

Первый матч показал, насколько наш соперник эффективен в контратаках. В составе «Динамо» играют игроки высокого уровня, выступающие в сборной Украины. Завтрашний матч снова будет сложным. Но я надеюсь, это будет день мой игроков, и наша команда выйдет в следующий раунд.

Конечно, есть вещи, которые мы хотим исправить. Конечно, у нас могут быть трудности и в ответной встрече, но я надеюсь, что завтрашняя игра сложится для нас хорошо.

После первой игры Луческу сказал: «Теперь мы лучше знаем «Фенербахче». Это совершенно нормально. Думаю, мы удивили «Динамо» своей оборонительной игрой в первом матче. Мы применяли определенные соответствующие стратегии. Постараемся найти нужные решения и в рамках ответной встречи», - сказал Жезуш.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.