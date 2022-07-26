Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»
Лига чемпионов
26 июля 2022, 20:40 | Обновлено 26 июля 2022, 20:44
87
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»

Наставник «Фенербахче» – о предстоящем ответном матче с киевлянами

26 июля 2022, 20:40 | Обновлено 26 июля 2022, 20:44
87
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Все увидели, насколько Динамо эффективно в контратаках»
ФК Динамо Киев. Жорже Жезуш

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча с киевским «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Уверен, что после первого матча у всех появилось более четкое представление о киевском «Динамо». Я хорошо знаю эту команду, и нам удалось показать ей свое мастерство. Надеюсь, что завтра мы снова продемонстрируем наше игровое качество на поле.

Первый матч показал, насколько наш соперник эффективен в контратаках. В составе «Динамо» играют игроки высокого уровня, выступающие в сборной Украины. Завтрашний матч снова будет сложным. Но я надеюсь, это будет день мой игроков, и наша команда выйдет в следующий раунд.

Конечно, есть вещи, которые мы хотим исправить. Конечно, у нас могут быть трудности и в ответной встрече, но я надеюсь, что завтрашняя игра сложится для нас хорошо.

После первой игры Луческу сказал: «Теперь мы лучше знаем «Фенербахче». Это совершенно нормально. Думаю, мы удивили «Динамо» своей оборонительной игрой в первом матче. Мы применяли определенные соответствующие стратегии. Постараемся найти нужные решения и в рамках ответной встречи», - сказал Жезуш.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

По теме:
Артем ФРАНКОВ: «Динамо устроит ничья с Фенербахче в основное время»
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Жорже Жезуш Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику
Футбол | 26 июля 2022, 17:43 0
ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику
ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Футбол | 25 июля 2022, 21:35 20
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал

Кроме Setantа Sports, игру покажет и 2+2, но с 15-минутной задержкой

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 26.07.2022, 19:19
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 26.07.2022, 16:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Футбол | 26.07.2022, 17:07
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
25.07.2022, 07:59 11
Теннис
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
25.07.2022, 10:17 4
Футбол
Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
Бех-Романчук заняла 8-е место в финале ЧМ-2022 по прыжкам в длину
25.07.2022, 06:23 5
Другие виды
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
25.07.2022, 14:41 33
Футбол
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
26.07.2022, 10:22 3
Футбол
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
25.07.2022, 05:10
Другие виды
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
24.07.2022, 21:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем