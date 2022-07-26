Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
26 июля в 21:00 в Амстердаме состоится товарищеский матч
26 июля донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» Амстердам. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
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22 июля «Шахтер» разошелся миром с «Фортуной» Ситтард (3:3). Далее «горняки» сыграют с «Утрехтом» (30 июля) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
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Йовичевич определил стартовый состав Шахтера на матч против Аякса
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