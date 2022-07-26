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Англия
26 июля 2022, 19:12 | Обновлено 26 июля 2022, 19:28
273
0

ВИДЕО. Кулибали – о своем переходе в Челси

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

26 июля 2022, 19:12 | Обновлено 26 июля 2022, 19:28
273
0
ВИДЕО. Кулибали – о своем переходе в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Предлагаем вашему вниманию первое интервью 31-летнего сенегальского защитника Калиду Кулибали в качестве футболиста лондонского «Челси».

С Кулибали подписан 4-летний контракт. По неофициальным данным, Калиду будет зарабатывать в лондонском клубе 8 миллионов евро в год.

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Источник Sport.ua
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