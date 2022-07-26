ВИДЕО. Кулибали – о своем переходе в Челси

Предлагаем вашему вниманию первое интервью 31-летнего сенегальского защитника Калиду Кулибали в качестве футболиста лондонского «Челси».

С Кулибали подписан 4-летний контракт. По неофициальным данным, Калиду будет зарабатывать в лондонском клубе 8 миллионов евро в год.