Англия26 июля 2022, 19:12 | Обновлено 26 июля 2022, 19:28
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ВИДЕО. Кулибали – о своем переходе в Челси
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
26 июля 2022, 19:12 | Обновлено 26 июля 2022, 19:28
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Предлагаем вашему вниманию первое интервью 31-летнего сенегальского защитника Калиду Кулибали в качестве футболиста лондонского «Челси».
С Кулибали подписан 4-летний контракт. По неофициальным данным, Калиду будет зарабатывать в лондонском клубе 8 миллионов евро в год.
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