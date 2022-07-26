В среду, 27 июля АИК в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций примет «Ворсклу». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на YouTube-канале Espreso.tv.

АИК – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Первый матч завершился победой «Ворсклы» со счетом 3:2.