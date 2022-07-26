Артем ФРАНКОВ: «Динамо устроит ничья с Фенербахче в основное время»

Футбольный журналист Артем Франков поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» пройти турецкий «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов после безголевой ничьей в первом матче.

«Мне не нравятся расклады букмекеров касаемо прохода соперников в следующую стадию соревнований. И дело здесь не в патриотизме, не в том, что все мы будем болеть за «Динамо», нашу команду, которая сейчас, как и весь наш футбол, переживает очень тяжелые времена.

Почему я думаю, что можно поиграть с большими коэффициентами и рассчитывать на успешный результат? Я не считаю, что это обязательно будет чистая победа, но это должен быть проход. Ничья в основное время нас тоже устраивает. Возможно, все решится в овертайме или даже серии пенальти.

Что мы видели в первом матче? Подчеркиваю, в первом в этом году официальном поединке для «Динамо». В то же время «Фенербахче» только в мае завершил выступления в турецком чемпионате. Это была довольно ровная игра, у киевлян тоже были свои моменты. Да, счет по ударам в створ ворот – 6:0 в пользу соперника. Я надеюсь, что эта тенденция не будет распространяться на ответный матч.

Беседин, Сидорчук, Вербич и другие подопечные Мирчи Луческу на этот раз должны поразить цель и принести не только гол, победу или любой положительный результат, но и радость и наслаждение всем болельщикам нашей страны.

Итак, моя рекомендация состоит в том, чтобы присмотреться к ставке на проход «Динамо» в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов», - сказал Франков.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву.