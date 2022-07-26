Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Команде сложно, но Шахтер будет там, где заслуживает»
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 13:27 |
407
0

Дарио СРНА: «Команде сложно, но Шахтер будет там, где заслуживает»

Хорват уверен в успехе

26 июля 2022, 13:27 |
407
0
Дарио СРНА: «Команде сложно, но Шахтер будет там, где заслуживает»
ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уверен, что новому тренеру Игору Йовичевичу будет тяжело, но команда вернется на былой уровень.

«Йовичевичу будет сложно, потому что строится новая команда. Но я уверен, что будет успех. У нас молодая команда, нужно время и терпение, но «Шахтер» будет там, где заслуживает», - сказал Срна.

Ранее Дарио рассказал о конфликте с «Днепром-1».

По теме:
Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»
Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Дарио Срна Шахтер Донецк Игор Йовичевич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был в рф»
Футбол | 25 июля 2022, 15:28 0
Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был в рф»
Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был в рф»

Игрок перебрался в Германию

Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Футбол | 25 июля 2022, 19:50 1
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер
Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Ракицкого в Шахтер

Украинский центрбек не вернулся в родной клуб, а выбрал турецкий «Адана Демирспор»

Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм
Футбол | 26.07.2022, 05:50
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм
Криштиану Роналду и пустота
Футбол | 25.07.2022, 14:41
Криштиану Роналду и пустота
Криштиану Роналду и пустота
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал голкипера Днепра-1
Футбол | 26.07.2022, 12:08
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал голкипера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал голкипера Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 10
Футбол
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
Хавбек или защитник? Стало известно амплуа Зинченко в Арсенале
24.07.2022, 23:45 11
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
25.07.2022, 01:20 2
MMA
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
25.07.2022, 06:05 10
Другие виды
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
24.07.2022, 08:42 15
Футбол
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
25.07.2022, 05:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем