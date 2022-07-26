Украина. Премьер лига26 июля 2022, 13:27 |
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Дарио СРНА: «Команде сложно, но Шахтер будет там, где заслуживает»
Хорват уверен в успехе
26 июля 2022, 13:27 |
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Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уверен, что новому тренеру Игору Йовичевичу будет тяжело, но команда вернется на былой уровень.
«Йовичевичу будет сложно, потому что строится новая команда. Но я уверен, что будет успех. У нас молодая команда, нужно время и терпение, но «Шахтер» будет там, где заслуживает», - сказал Срна.
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