Дарио СРНА: «Команде сложно, но Шахтер будет там, где заслуживает»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уверен, что новому тренеру Игору Йовичевичу будет тяжело, но команда вернется на былой уровень.

«Йовичевичу будет сложно, потому что строится новая команда. Но я уверен, что будет успех. У нас молодая команда, нужно время и терпение, но «Шахтер» будет там, где заслуживает», - сказал Срна.

Ранее Дарио рассказал о конфликте с «Днепром-1».