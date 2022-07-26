Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» прокомментировал назначение главным тренером Игора Йовичевича и реакцию на это «Днепра-1»:

«Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит «Шахтеру». Он показал свою работу в «Днепре-1», «Карпатах», «Динамо» Загреб. Он заслуживает быть в «Шахтере».

Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень «Днепра-1», кому-то отвечать. Мы – «Шахтер», двигаемся только вперед».