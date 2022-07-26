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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 10:45 | Обновлено 26 июля 2022, 10:46
930
0

Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»

Директор «Шахтера» - о назначении Игора Йовичевича

26 июля 2022, 10:45 | Обновлено 26 июля 2022, 10:46
930
0
Дарио СРНА: «Не буду опускаться на уровень Днепра-1»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» прокомментировал назначение главным тренером Игора Йовичевича и реакцию на это «Днепра-1»:

«Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит «Шахтеру». Он показал свою работу в «Днепре-1», «Карпатах», «Динамо» Загреб. Он заслуживает быть в «Шахтере».

Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень «Днепра-1», кому-то отвечать. Мы – «Шахтер», двигаемся только вперед».

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Источник ПроФутбол
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