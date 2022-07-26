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  4. Джеко отклонил ряд предложений и хочет остаться в Интере
Италия
26 июля 2022, 11:28 |
238
0

Джеко отклонил ряд предложений и хочет остаться в Интере

Форвард не намерен менять клуб летом

26 июля 2022, 11:28 |
238
0
Джеко отклонил ряд предложений и хочет остаться в Интере
ФК Интер. Эдин Джеко

Боснийский форвард Эдин Джеко не намерен покидать «Интер» нынешним летом. По информации инсайдера Николо Скиры, за последние недели он отклонил три предложения от других клубов.

Какие именно клубы делали предложение Джеко, не называется. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Боруссии» Дортмунд.

В прошлом сезоне на счету Джеко 17 голов и 10 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт 36-летнего форварда рассчитан до лета 2023 года.

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Эдин Джеко Интер Милан Николо Скира Боруссия Дортмунд
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Источник твиттер Николо Скиры
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