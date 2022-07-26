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  4. Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 10:29 | Обновлено 26 июля 2022, 10:34
506
0

Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»

Порция оптимизма от топ-менеджера «горняков»

26 июля 2022, 10:29 | Обновлено 26 июля 2022, 10:34
506
0
Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пообещал, что после завершения войны донецкий клуб очень быстро восстановит былую мощь и продолжит двигаться к достижению высочайших целей.

«Для нас очень важно доставить эмоции нашим болельщикам и, как и в случае с матчами лиги, показать, что мы выжили. Мы продолжаем следовать нашим целям – играть в привлекательный футбол и выигрывать трофеи. Все, что мы сделали, это благодаря нашему президенту, который оказал нам такую ​​важную поддержку».

«Когда война закончится, мы очень быстро вернемся к тому уровню, на котором работали раньше. Действительно, мы верим, что после этого сможем добиться более высоких результатов и стать еще более сильным клубом», - заявил Палкин.

Также Палкин обвинил ФИФА в том, что организация абсолютно не прислушалась к мнению «Шахтера» и других украинских клубов, разрешив еще на год легионерам приостанавливать действие контрактов.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк российско-украинская война
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Источник Daily Mirror
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