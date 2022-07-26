Сергей ПАЛКИН: «После войны мы очень быстро вернемся к прежнему уровню»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пообещал, что после завершения войны донецкий клуб очень быстро восстановит былую мощь и продолжит двигаться к достижению высочайших целей.

«Для нас очень важно доставить эмоции нашим болельщикам и, как и в случае с матчами лиги, показать, что мы выжили. Мы продолжаем следовать нашим целям – играть в привлекательный футбол и выигрывать трофеи. Все, что мы сделали, это благодаря нашему президенту, который оказал нам такую ​​важную поддержку».

«Когда война закончится, мы очень быстро вернемся к тому уровню, на котором работали раньше. Действительно, мы верим, что после этого сможем добиться более высоких результатов и стать еще более сильным клубом», - заявил Палкин.

Также Палкин обвинил ФИФА в том, что организация абсолютно не прислушалась к мнению «Шахтера» и других украинских клубов, разрешив еще на год легионерам приостанавливать действие контрактов.