Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В Барселоне не говорили о 2:8 от Баварии»

Роберт Левандовски, который недавно перешел из «Баварии» в «Барселону», заявил, что в каталонском клубе не вспоминает о разгромном поражении «Барсы» 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов в 2020 году:

«2:8 с «Баварией»? Должен сказать, что мы не говорили об этом. Это в прошлом, лучше не оглядываться назад. Это наша идея.

Сколько мне осталось играть на высоком уровне? Тяжело ответить. Физически я чувствую себя очень хорошо».