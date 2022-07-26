Испания26 июля 2022, 10:01 |
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В Барселоне не говорили о 2:8 от Баварии»
Новичок «Барселоны» не вспоминает о том матче
26 июля 2022, 10:01 |
791
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Роберт Левандовски, который недавно перешел из «Баварии» в «Барселону», заявил, что в каталонском клубе не вспоминает о разгромном поражении «Барсы» 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов в 2020 году:
«2:8 с «Баварией»? Должен сказать, что мы не говорили об этом. Это в прошлом, лучше не оглядываться назад. Это наша идея.
Сколько мне осталось играть на высоком уровне? Тяжело ответить. Физически я чувствую себя очень хорошо».
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