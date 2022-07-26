Лацио нацелился на Мертенса

«Лацио» проявляет интерес к бельгийскому форварду Дрису Мертенсу. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

Сейчас Мертенс является свободным агентом. Его контракт с «Наполи» истек и не будет продлен. Несмотря на это, нет уверенности в том, что 35-летний бельгиец согласится выступать за другой клуб Серии А из-за уважения ко своему бывшему клубу.

Мертенс выступал за «Наполи» с лета 2013 года, и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 148 голов и 397 матчах во всех турнирах.