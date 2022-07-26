Лацио нацелился на Мертенса
Бельгийский форвард стал свободным агентом
«Лацио» проявляет интерес к бельгийскому форварду Дрису Мертенсу. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.
Сейчас Мертенс является свободным агентом. Его контракт с «Наполи» истек и не будет продлен. Несмотря на это, нет уверенности в том, что 35-летний бельгиец согласится выступать за другой клуб Серии А из-за уважения ко своему бывшему клубу.
Мертенс выступал за «Наполи» с лета 2013 года, и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 148 голов и 397 матчах во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Кроме Setantа Sports, игру покажет и 2+2, но с 15-минутной задержкой