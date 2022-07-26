Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио нацелился на Мертенса
Италия
26 июля 2022, 09:46 |
66
0

Лацио нацелился на Мертенса

Бельгийский форвард стал свободным агентом

26 июля 2022, 09:46 |
66
0
Лацио нацелился на Мертенса
ФК Наполи. Дрис Мертенс

«Лацио» проявляет интерес к бельгийскому форварду Дрису Мертенсу. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.

Сейчас Мертенс является свободным агентом. Его контракт с «Наполи» истек и не будет продлен. Несмотря на это, нет уверенности в том, что 35-летний бельгиец согласится выступать за другой клуб Серии А из-за уважения ко своему бывшему клубу.

Мертенс выступал за «Наполи» с лета 2013 года, и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 148 голов и 397 матчах во всех турнирах.

По теме:
Предательство или просчет. Что скрывается за трансфером Соломона в Фулхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала голкипера Вереса
Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса
Дрис Мертенс Лацио Наполи трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 25 июля 2022, 11:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Футбол | 25 июля 2022, 21:35 11
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал

Кроме Setantа Sports, игру покажет и 2+2, но с 15-минутной задержкой

Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб
Футбол | 26.07.2022, 07:31
Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб
Источник: Роналду продолжит попытки найти себе новый клуб
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 26.07.2022, 01:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика
Футбол | 25.07.2022, 22:35
Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика
Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
24.07.2022, 09:04
Футбол
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
24.07.2022, 08:42 15
Футбол
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
24.07.2022, 22:40 10
Футзал
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
25.07.2022, 05:10
Другие виды
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
24.07.2022, 13:50 3
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
25.07.2022, 01:20 2
MMA
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
25.07.2022, 10:17 4
Футбол
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем