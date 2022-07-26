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  4. ХАВИ: «Нет смысла говорить о возвращении Месси»
Испания
26 июля 2022, 09:20 |
359
0

ХАВИ: «Нет смысла говорить о возвращении Месси»

Наставник «Барселоны» – о будущем Лионеля Месси

26 июля 2022, 09:20 |
359
0
ХАВИ: «Нет смысла говорить о возвращении Месси»
ФК Барселона. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова президента клуба Жоана Лапорты о возможном возвращении Лионеля Месси:

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лео Месси. У него есть действующий контракт с ПСЖ, потому это невозможно. Посмотрим в будущем. Президент клуба Жоан Лапорта уже говорил, что надеется, что это еще не конец Месси в «Барселоне».

Контракт Месси с ПСЖ действует до лета 2023 с опцией продления еще на год.

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Хави Барселона Лионель Месси ПСЖ Жоан Лапорта
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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