ХАВИ: «Нет смысла говорить о возвращении Месси»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слова президента клуба Жоана Лапорты о возможном возвращении Лионеля Месси:

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лео Месси. У него есть действующий контракт с ПСЖ, потому это невозможно. Посмотрим в будущем. Президент клуба Жоан Лапорта уже говорил, что надеется, что это еще не конец Месси в «Барселоне».

Контракт Месси с ПСЖ действует до лета 2023 с опцией продления еще на год.