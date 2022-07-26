Украина. Премьер лига26 июля 2022, 07:15 |
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Дарио СРНА: «Хорошие трансферы у Шахтера еще будут»
Директор «Шахтера» - о работе на трансферном рынке
26 июля 2022, 07:15 |
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Директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что трансфер Невена Джурасека не будет последним подписанием в это межсезонье:
«Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы».
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