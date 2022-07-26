Дарио СРНА: «Хорошие трансферы у Шахтера еще будут»

Директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что трансфер Невена Джурасека не будет последним подписанием в это межсезонье:

«Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы».