Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Хорошие трансферы у Шахтера еще будут»
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 07:15 |
352
0

Дарио СРНА: «Хорошие трансферы у Шахтера еще будут»

Директор «Шахтера» - о работе на трансферном рынке

26 июля 2022, 07:15 |
352
0
Дарио СРНА: «Хорошие трансферы у Шахтера еще будут»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что трансфер Невена Джурасека не будет последним подписанием в это межсезонье:

«Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы».

По теме:
ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»
Аякс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Журналист: Шахтер все время поднимает цену на Мудрика
Шахтер Донецк Дарио Срна
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 25 июля 2022, 11:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Фулхэма
Футбол | 25 июля 2022, 19:37 1
ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Фулхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Фулхэма

Вингер покидает донецкий «Шахтер»

Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии
Теннис | 26.07.2022, 06:05
Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии
Сачко проиграл в первом круге грунтового турнира в Австрии
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 26.07.2022, 01:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Футбол | 25.07.2022, 10:17
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
25.07.2022, 21:05
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
24.07.2022, 17:37 1
Авто/мото
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
24.07.2022, 08:42 15
Футбол
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 10
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
25.07.2022, 20:21 1
Футбол
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
Нигерийка Тоби Амусан за вечер дважды превзошла мировой рекорд на 100 м с/б
25.07.2022, 05:10
Другие виды
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
24.07.2022, 13:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем