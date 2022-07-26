Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может покинуть команду и перебраться на Туманный Альбион. Интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал».

Стороны уже ведут переговоры. «Арсенал» заинтересован в аренде 25-летнего футболиста. «Ювентус» рассчитывает включить в контракт опцию обязательного выкупа.

Отметим, что прошлой зимой «Арсенал» также пытался арендовать бразильца, но договориться с «Ювентусом» не удалось.

На счету Мело 20 матчей в минувшем сезоне Серии А.