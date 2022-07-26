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Англия
26 июля 2022, 05:05 |
61
0

Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса

Артур Мело может продолжить карьеру в АПЛ

26 июля 2022, 05:05 |
61
0
Арсенал интересуется хавбеком Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может покинуть команду и перебраться на Туманный Альбион. Интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал».

Стороны уже ведут переговоры. «Арсенал» заинтересован в аренде 25-летнего футболиста. «Ювентус» рассчитывает включить в контракт опцию обязательного выкупа.

Отметим, что прошлой зимой «Арсенал» также пытался арендовать бразильца, но договориться с «Ювентусом» не удалось.

На счету Мело 20 матчей в минувшем сезоне Серии А.

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Источник Daily Mail
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