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  4. ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 03:03 | Обновлено 26 июля 2022, 03:26
33
0

ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»

Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу пройти «Фенербахче»

26 июля 2022, 03:03 | Обновлено 26 июля 2022, 03:26
33
0
ГРОЗНЫЙ: «В ответном матче Динамо забьет и со стандарта, и с игры»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» пройти турецкий «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов после безголевой ничьей в первом матче.

«Мы достаточно хороши в фланговых атаках и фланговых прострелах. Соперник может не успевать за динамовцами. В Лодзи киевляне должны были забивать. Но, я уверен, что в Турции, в гостях, мы забьем. В любом случае не имена играют в футбол. Важна командная игра! На сегодняшний день динамовцы более организованные.

Но скажу, что исполнители «Фенербахче» более техничные. Уровень индивидуальной скоростной техники у них выше. И кто с этим спорит? Но это еще нужно реализовать. Динамовцы без мяча лучше играют, они компактнее, дисциплинированнее. На стандартах мы хорошо играем. У меня есть внутреннее предчувствие, что в ответном матче мы забьем и со стандарта, и с игры», - сказал Грозный.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву.

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Источник Sportarena
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