У ВПК-Агро сохраняется вероятность пропуска следующего сезона

У «ВПК-Агро», который по итогам прошедшего сезона занял 14-е место в Первой лиге, сохраняется вероятность пропуска следующего сезона.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает возможность пропустить соревнования в Первой лиге. Главный тренер команды Александр Поклонский сказал, что окончательное решение должны принять в ближайшее время.

В чемпионатах ПФЛ 2022/23 не примут участие «Агробизнес», «Альянс», «Подолье», «Волынь», «Олимпик», «Краматорск», ФК «Ужгород», «Левый берег», «Перемога», «Балканы», «Таврия», «Тростянец», МФК «Николаев», «Волчанск», «Виктория», «Карпаты Галич», «Никополь», «Энергия», «Днепр» Черкассы, «Кристалл», «Сумы», «Любомир».

Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или начале сентября.