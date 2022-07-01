«ВПК-Агро» может не стартовать в новом сезоне чемпионата Украины.

Это не первый клуб, который рискует не выйти на старт соревнований ПФЛ. Сезон 2022/23 могут пропустить «Волынь», «Карпаты Галич» и «Любомир». «Буковина», «Чайка», ФК «Сумы» и ФК «Никополь» пока размышляют над своим участием в соревнованиях.



Не выступит в следующем сезоне «Левый Берег», который приостановил деятельность профессиональной команды. Не планирует участвовать в новом сезоне и «Агробизнес».

Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или в начале сентября.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны. «ВПК-Агро» занял 14-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги.