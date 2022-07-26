ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал, что главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич считает, что отработал свой контракт с «Днепром-1» полностью:

«Йовичевич мне сказал, что не хочет реагировать на этот хейт. У него много работы с новой командой. Живет, как говорят, в аналитическом зале. Надо просмотреть много игроков.

Он консультировался с несколькими юридическими компаниями по поводу своего контракта. Он уверен, что, с юридической точки зрения, свой контракт с СК «Днепр-1» он отработал. А продление еще на год (1+1) в силу не вступило, потому что должно быть обоюдное согласие сторон.

Йовичевич призвал не верить всему, что пишут в печати. Он сказал, что там много нюансов. Он сразу сообщил «Днепру-1» и Андрею Русолу, как только получил официальное предложение от «Шахтера» Донецкий клуб готовит официальное заявление по этому поводу».