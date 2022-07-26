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  4. ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 00:55 | Обновлено 26 июля 2022, 01:11
129
0

ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»

Хорват консультировался с юридическими компаниями по поводу контракта

26 июля 2022, 00:55 | Обновлено 26 июля 2022, 01:11
129
0
ВАЦКО: «Йовичевич считает, что полностью отработал контракт с Днепром-1»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал, что главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич считает, что отработал свой контракт с «Днепром-1» полностью:

«Йовичевич мне сказал, что не хочет реагировать на этот хейт. У него много работы с новой командой. Живет, как говорят, в аналитическом зале. Надо просмотреть много игроков.

Он консультировался с несколькими юридическими компаниями по поводу своего контракта. Он уверен, что, с юридической точки зрения, свой контракт с СК «Днепр-1» он отработал. А продление еще на год (1+1) в силу не вступило, потому что должно быть обоюдное согласие сторон.

Йовичевич призвал не верить всему, что пишут в печати. Он сказал, что там много нюансов. Он сразу сообщил «Днепру-1» и Андрею Русолу, как только получил официальное предложение от «Шахтера» Донецкий клуб готовит официальное заявление по этому поводу».

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Источник Вацко Live
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