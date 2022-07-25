Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мне приятно видеть такого игрока как Холанд в команде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне оценил нового партнера по команде, Эрлинга Холанда:

«Думаю, болельщики в восторге от Эрлинга — это нормально. Достаточно взглянуть на его бомбардирский послужной список, и всё станет понятно. Он уже один из лучших нападающих в мире.

Мне как полузащитнику всегда приятно видеть такого игрока в команде. Если он хочет забивать голы, я постараюсь помочь ему в этом. Не думаю, что он ощущает какое-либо давление в команде. У Эрлинга всё хорошо».

Ранее Холанд отличился дебютным голом за «Манчестер Сити».