Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Мне приятно видеть такого игрока как Холанд в команде»
Хавбек «Манчестер Сити» - о новом партнере по команде
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне оценил нового партнера по команде, Эрлинга Холанда:
«Думаю, болельщики в восторге от Эрлинга — это нормально. Достаточно взглянуть на его бомбардирский послужной список, и всё станет понятно. Он уже один из лучших нападающих в мире.
Мне как полузащитнику всегда приятно видеть такого игрока в команде. Если он хочет забивать голы, я постараюсь помочь ему в этом. Не думаю, что он ощущает какое-либо давление в команде. У Эрлинга всё хорошо».
Ранее Холанд отличился дебютным голом за «Манчестер Сити».
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