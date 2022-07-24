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  4. Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Англия
24 июля 2022, 09:04 |
3236
0

Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией

Команды провели товарищеский матч в США

24 июля 2022, 09:04 |
3236
0
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
ФК Манчестер Сити

Сегодня ночью в США «Бавария» и «Манчестер Сити» провели товарищеский матч в рамках своих предсезонных турне.

Чемпионы Англии одержали минимальную победу 1:0. Дебютным голом за команду отличился звездный новичок Эрлинг Холанд.

«Бавария» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Холанд (12)

«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46) – Павар (Мазрауи, 63), Эрнандес (де Лигт, 58), Упамекано (Станишич, 77), Дэвис (Ваннер, 77) -  Забитцер (Гравенберх, 58), Киммих – Коман (Ньянзу, 77), Гнабри (Видович, 77), Сане (Мусиала, 58) – Мюллер (Зиркзи, 77).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Канселу, Аке (Уокер, 59), Рубен Диаш, Уилсон-Эсбранд (Льюис, 82) - де Брюйне, Бернарду Силва (Филлипс, 71), Родри – Марез (Палмер, 72), Холанд (Альварес, 46), Грилиш.

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Источник Sport.ua
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