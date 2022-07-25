Томас ТУХЕЛЬ: «Челси не был конкурентоспособен»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение 0:4 от «Арсенала» в товарищеском матче:

«Я далеко не расслаблен. Мы выглядели недостаточно хорошо. Мы не были конкурентоспособными. Я смотрю на прошлый год – у нас были проблемы в игре, у нас были проблемы во время сезона, потом мы подпали под санкции, игроки покинули нас, а некоторые сейчас пытаются это сделать. Вот и все.

Так что у нас возник срочный запрос на покупку качественных игроков, большого количества качественных игроков. Мы получили двух (Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали - прим.), но все еще не являемся конкурентоспособными.

Да, «Арсенал» играл своим сильнейшим составом сначала, мы – нет, но это лишь часть объяснения, и другая – меня беспокоит. Не могу гарантировать, что через две недели мы будем готовы.

Учитывая наши последние две недели, нашу игру с «Арсеналом», мы не должны вспоминать две команды, которые финишировали перед нами («Ман Сити» и «Ливерпуль» – прим.). Нас абсолютно обыграла команда, которая не играет в Лиге чемпионов в следующем сезоне и финишировала позади нас. Но пока они кажутся далеко впереди нас».