Италия25 июля 2022, 18:32 |
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ФОТО. Ибрагимович похвастался идеальной физической формой
40-летний ветеран восстанавливается после травмы
25 июля 2022, 18:32 |
1341
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Златан Ибрагимович недавно продлил контракт с «Миланом», и сейчас восстанавливается после операции на колене. Несмотря на это, 40-летний ветеран показал, что находится в идеальной физической форме:
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