Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ибрагимович похвастался идеальной физической формой
Италия
25 июля 2022, 18:32 |
1341
0

ФОТО. Ибрагимович похвастался идеальной физической формой

40-летний ветеран восстанавливается после травмы

25 июля 2022, 18:32 |
1341
0
ФОТО. Ибрагимович похвастался идеальной физической формой
ФК Милан

Златан Ибрагимович недавно продлил контракт с «Миланом», и сейчас восстанавливается после операции на колене. Несмотря на это, 40-летний ветеран показал, что находится в идеальной физической форме:

По теме:
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
ФОТО. Вице-президент немецкого Бундестага посетила арену Черноморца
ФОТО. Стал известен игровой номер Зинченко в Арсенале
Златан Ибрагимович Милан фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов
Футбол | 25 июля 2022, 16:38 0
24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов
24 игрока в заявке. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги чемпионов

Киевляне вылетели в Стамбул

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 25 июля 2022, 07:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Футбол | 25.07.2022, 10:17
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Побег из Мордора. Уругвайский защитник ночью сбежал с базы Динамо Москвы
Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли
Футбол | 25.07.2022, 12:45
Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли
Куда ушел Ракицкий. Команда юности Фатиха Терима и зрелости Марио Балотелли
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Футбол | 24.07.2022, 21:45
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
24.07.2022, 22:40 10
Футзал
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
24.07.2022, 18:54 10
Футбол
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
24.07.2022, 10:14 1
Футбол
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
24.07.2022, 17:37 1
Авто/мото
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
Украина сенсационно победила Португалию и вышла в финал студенческого ЧМ
23.07.2022, 22:00 6
Футзал
Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 в прыжках в длину
Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 в прыжках в длину
24.07.2022, 06:45 1
Другие виды
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
ВИДЕО. Реакция Артеты на дебют Зинченко за Арсенал
24.07.2022, 13:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем